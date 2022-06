Comment Créer un Coin Bureau si vous Manquez d'Espace?

Vous n'avez peut-être pas toute une pièce à consacrer à votre espace de travail et, nous vous l'accordons, c'est bien dommage, mais vous avez peut-être une armoire ou un placard qui pourrait faire office de lieu de travail. Dis comme ça, ça paraît un peu étrange et pourtant, Codes Intérieurs ont aménagé un tout petit espace grâce à une mezzanine et ainsi créé un espace nuit, un espace salon et un espace bureau.

Le fait de placer un bureau dans une armoire murale a l'avantage suivant : vous n'êtes pas obligé de vous contenter d'une table et pouvez au contraire utiliser tout l'espace disponible. Vous pourrez donc aussi créer des espaces de rangements et avoir des étagères pour classer et trier vos papiers ou encore les livres et les dossiers dont vous avez besoin pour avancer.