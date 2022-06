Comment lire un plan d'architecte?

Tout en bas du plan on va trouver l'échelle du plan qui est représentée par un graphique qui donne des dimensions qui vont de 0 à 5 par exemple, mesures qu'on peut prendre pour aller les voir à l'échelle de la pièce. Ensuite on aura une deuxième mesure, la cotation, qui est sur le plan lui même et indique la distance entre un mur et un autre. Attention les mesures sont exprimées en centimètres ! On y trouve aussi un logo qui montre où est la direction du nord.

D'ailleurs sur chaque plan on voit des arrondis qui représentent le sens d'ouverture des portes qui permettent de savoir quand on rente dans une pièce si on pousse une porte ou si on la tire.

On peut trouver des ronds sur le plan qui sont dessinés en pointillé, qui représentent le rayon de giration d'un fauteuil d'handicapé, cela permet de savoir si la plan est conforme à la nouvelle législation.