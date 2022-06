Comment Créer un Style Bistrot à la Maison?

Une parfaite organisation fait gagner un temps précieux dans la cuisine, lorsque l'on cherche son café pour un moment de délice. Comme vous pouvez le voir sur cette image, ajouter des étagères sur les portes intérieures de vos placards est un bon moyen de gagner un peu de place. Autre méthode d’organisation qui vous facilitera la vie : trier régulièrement vos ingrédients et vos épices et jetez ce qui vous semble périmé. Les portes du meuble abritent les épices et les sauces diverses, les étagères reçoivent les boîtes et divers sachets, et les tiroirs peuvent abriter tout ce qui ne tient pas debout.