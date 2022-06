Comment Séparer les Pièces dans le Même Espace?

Une séparation classique nous ramène vers ce choix du bar qui s'insère dans le mur afin de créer plusieurs pièces dans un même espace.ROBERTA BECHERUCCI CUISINES ET DÉCORATION à Paris met en évidence cette réalisation dans cet atelier d’artiste aux volumes atypiques, l’enjeu était de créer une cuisine qui s’ouvre sur le salon afin de gagner de l’espace tout en conservant l’esprit et le charme du lieu. Autour du mur porteur, un large bar en chêne fait le lien entre la cuisine et le salon tout en offrant un espace convivial pour prendre les repas.La couleur des façades de la cuisine a été faite sur mesure : un laqué mat gris perle lumineux, à la fois classique et contemporain, qui s’harmonise parfaitement avec les teintes claires de l’appartement. Le plan de travail et la crédence sont en Corian blanc.