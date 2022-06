5 Astuces pour Garder votre Tapis comme NEUF.!!

Pour prévoir un nettoyage efficace et rapide, renseignez-vous car l'importance de savoir de quelle matière votre tapis est fait est essentielle. Si le tapis est fait de fibre synthétique, il est généralement plus résistant aux taches et aussi plus facile à nettoyer. Les conseils d'entretien dépendent bien de la matière, par exemple, si vous avez un tapis en laine, il est préférable de passer l'aspirateur une fois par semaine. Si le tapis est noué à la main, il est préférable de nettoyer en passant un linge humide dans le sens des fibres et de laisser sécher à l'air libre. En ce qui concerne les tapis en coton, en plus de passer l'aspirateur, vous pouvez également les laver à l'eau froide.