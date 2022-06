7 Façons Créatives d'Utiliser l'Espace Derrière le Sofa.!

Vivre dans un appartement, un studio ou une petite maison, c’est avant tout optimiser l’espace pour une vie quotidienne plus pratique, fonctionnelle et confortable. Il faut trouver l’espace nécessaire pour ranger ses affaires tout en essayant de rendre l’agencement et le décor plaisants esthétiquement. Ce n’est pas toujours simple ! Plus particulièrement, le salon ou bien l’espace mixte salon/salle à manger/cuisine constitue un espace qui se doit d’être à la fois fonctionnel et attrayant.

En restant dans cette partie de la maison, intéressons-nous à un espace dont on parle peu, mais qui peut être utilisé afin de gagner de l’espace tout en améliorant l’agencement et l’apparence de la pièce. Cet espace, c’est celui derrière le sofa, l’espace dont on ne sait pas trop quoi faire, celui qui pourrait être mis à profit, mais qu’on ne sait jamais vraiment comment améliorer. Nous avons donc préparé cette liste d’idées pour vous afin de vous aider à mieux agencer votre salon pour une pièce plus esthétique et fonctionnelle. Inspirez-vous de ces astuces pour votre intérieur!