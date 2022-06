La Solution à TOUS vos Problèmes: Chambre Multifonction?

La table de chevet ( Composé de Corian®, bois et cuivre.) intègre un diffuseur d’aromathérapie et une lampe de luminothérapie afin de lutter contre l’anxiété et les troubles du sommeil. Le design utilise l’imagerie d’un paysage enneigé afin d’inviter au rêve et à la détente, créant une ambiance adaptée à l’univers des hôtels et spas. A la suite d’une expérience professionnelle en milieu psycho-gériatrique, la collection a été développée sur des recherches dans les domaines médical, psychologique et sensoriel, afin d’en faire un design innovant et adapté aux personnes atteintes de démence.