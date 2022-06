6 idées Créatives pour un Style Loft!!!

La cuisine est un endroit important dans le loft,;cependant il est indispensable de savoir la choisir pour qu'elle soit en accord avec le reste de la maison. ROBERTA BECHERUCCI CUISINES ET DÉCORATION à Paris, dévoile cette réalisation qui s'exprime à travers sa simplicité, sa douceur, et la clarté de son design. Très contemporaine, cette cuisine occupe une petite place dans la pièce, et peut s'installer dans n'importe quel style: classique, moderne, ou futuriste. Cette prouesse permet d'affirmer le style intérieur dans un loft qui se veut moderne et fonctionnel.

Dans cet atelier d’artiste aux volumes atypiques, l’enjeu était de créer une cuisine qui s’ouvre sur le salon afin de gagner de l’espace tout en conservant l’esprit et le charme du lieu. Autour du mur porteur, un large bar en chêne fait le lien entre la cuisine et le salon tout en offrant un espace convivial pour prendre les repas.La couleur des façades de la cuisine a été faite sur mesure : un laqué mat gris perle lumineux, à la fois classique et contemporain, qui s’harmonise parfaitement avec les teintes claires de l’appartement. Le plan de travail et la crédence sont en Corian blanc.