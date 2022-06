Comment Ajouter du Bois dans ma Salle de Bain?

En cas de rénovation de la salle de bain, il y existe plusieurs sortes de matériaux que vous pouvez utiliser pour les murs et aideront à combattre cette humidité omniprésente. Par exemple, les plaques de plâtre résistantes à l'eau ou encore les panneaux de ciment sont très populaires.

Toutefois, aucune de ces deux solutions n'égalera la beauté proposée par le bois naturel. Pour protéger ce bois naturel, il s'agira de respecter notre dynamique mise en place depuis le début.

En effet, encore et toujours, appliquez la solution miracle que représente l'huile de lin. Et pour cause, une fois le produit appliqué, les molécules d’huile de lin pénètrent doucement dans le bois, saturant les pores. Le bois devient alors hydrofuge mais demeure perméable à la vapeur d’eau. Par ailleurs, c’est économique car une bouteille d’un litre vous coûtera entre 5 et 10 euros, tandis qu’une bouteille d’un litre de vernis classique vous coûtera plus de 20 euros.