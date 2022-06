Une Incroyable Maison en LÉVITATION.!!

L'architecture moderne, quand elle est apparue dans les premières décennies du siècle dernier, est venue au monde avec des règles précises. Elle voulait être une nouvelle architecture pour un nouveau type d'être humain. Donc, il était essentiel que cela fonctionne comme une machine qui fonctionne aussi efficacement que possible, de sorte que de cette manière pourrait fournir à l'homme et la femme moderne une nouvelle façon de vivre dans une société qui allait de plus en plus vite avec des voitures, des trains et des avions. Le Corbusier, l'un des plus célèbres architectes modernes et le père de la plupart des concepts que nous identifions aujourd'hui comme une telle architecture.

Ces chemins que le vieux maître Le Corbusier établi, nous pouvons en voir beaucoup dans cette belle maison conçue par AR Design Studio. Les petits piliers qui relient le rez de chaussée avec la première résidence à l'étage, élèvent la maison laissant son terrain libre et en contact avec l'environnement extérieur, pour ne faire plus qu'un. Les grandes fenêtres, également appelées par les architectes de l'époque des rideaux de verre, apportent la lumière naturelle à l'intérieur de la maison et permet une belle vue sur l'extérieur. Bien sûr, ce n'est pas une maison des années 1930, mais elle a gardé certainement le meilleur de cette époque. Et c'est ce joyau architectural moderne que nous allons maintenant regarder avec affection et d'attention!