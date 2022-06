Une Maison Triste et Obscure devient CONTEMPORAINE.!!

Les changements sont rarement faciles à digérer. En général nous sommes peu amis des choses qui changent radicalement ! C'est une espèce de peur des transformations et aussi une commodité, puisque le connu est toujours plus facile à appréhender. Cependant, les changements sont nécessaires et aussi fascinants. Si bien que chez homify nous avons déjà une bonne collection d'articles d'avant et après : des transformations intégrales qui ont donné une nouvelle vie aux vieux intérieurs et dont le résultat nous a laissés bouche baie !

Aujourd'hui nous avons un nouveau projet qui nous démontre ce que nous savons déjà : les changements dans une maison non sont seulement nécessaires, ils sont aussi recommandés! Surtout si nous nous inspirons du travail de nos experts qui aident à changer une maison sans charme en une villa moderne et lumineuse. Nous allons voir cette transformation!