7 incroyables rénovations de salles de bains !

OD Nowa Meble, au lieu du mélange de couleurs rouge et blanc, a décidé d'appliquer pour le nouveau concept un bleu doux et des tons crème, une combinaison beaucoup plus agréable. La baignoire ancienne, le lavabo et les toilettes ont été changés.

On a opté pour les modèles plus contemporains avec une construction angulaire qui se combinent harmonieusement avec la forme inhabituelle de la salle de bain. Une lumière douce indircete, plus d'espace de stockage et des accessoires sélectionnés avec soin donne un aspcet ordonné et beaucoup plus accueillant.