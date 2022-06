Comment Peindre les Murs? 6 idées auxquelles vous n'avez JAMAIS Pensé!!

Pour donner une touche vraiment spéciale à votre cuisine ou votre séjour, vous pouvez miser sur une décoration design, peut-être à l'effet spatulé, pelé ou en Vénitien saturé. Si vous vous sentez particulièrement l’âme créatrice vous pourrez la réaliser vous mêmes, en achetant le matériel dans un centre spécialisé dans lequel ils pourront vous fournir aussi des renseignements sur la marche à suivre. Et comme touche final, pourquoi ne pas rendre encore plus unique votre chef-d’œuvre en ajoutant une ou plusieurs phrases écrites personnalisées? Pour un effet plus naturel et spontané vous pourrez les réaliser à la main, comme nous le voyons dans cette proposition au grand impact visuel. Ou, si vous préférez être plus sûrs du résultat, vous pourrez utiliser des masques.