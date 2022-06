10 Formidables Peintures pour la Cuisine

Pour une cuisine contemporaine, optons pour une couleur vive comme une peinture vert anis couplée à un mobilier très épuré.

Dans cette cuisine le vert a été assorti d'un bois sombre, présent sur les éléments de cuisine et se présentant comme un seul et même volume. Le sol est uni et beige clair, alors que le reste de la pièce est maintenu blanc.

Notons que le vert n'est appliqué que sur la partie supérieure du mur, créant ainsi un effet graphique très intéressant. Les ustensiles, la vaisselle, la lampe ainsi que les meubles sont tous déclinés dans des tonalités de vert.

Un petit espace a même été réservé pour des plantes aromatiques en pots pour encore plus de verdure!