10 Uniques tables hautes pour Cuisine

Pour une cuisine de style scandinave, la table haute est un choix parfait!

Misant sur la modernité et le confort, cette charmante cuisine présente des couleurs claires et neutres, pour profiter de la luminosité naturelle au maximum. La table aménagée comme un comptoir en angle permet d'éviter tout encombrement superflu, et permet tout aussi bien de prendre ses repas que de cuisiner.

Son style minimaliste et modulaire s'intègre parfaitement au reste de la cuisine pour une sensation d'harmonie apaisante, un sentiment renforcé par l'usage du bois clair.