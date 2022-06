Une Incroyable Maison Champêtre!!

Le salon se caractérise pour un mix de style classique et rustique mais qui ne manque pas non plus de quelques touches de modernité. Le style rustique prédomine dans les revêtements, du plancher en brique au plafond constitué par des poutres en bois. Le style classique est visible à travers les meubles en bois, les divans et les fauteuils en cuir. Les touches de modernité sont reconnaissables dans le tableau coloré accroché au mur blanc et avec quelques objets décoratifs.