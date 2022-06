Un 85 m² qui en Parait le DOUBLE.!!

À combien d’entre vous est-il arrivé de vivre dans un appartement aux dimensions modestes et d'avoir soudain l'exigence de gagner plus de place? Peut-être parce que la famille s'est agrandie, ou parce qu'on a la nécessité d'une zone d’étude plus isolée par rapport au reste des pièces, ou peut-être parce qu'avec le temps on a besoin simplement de plus place! La solution la plus immédiate est sûrement celle-là: changer de domicile! Si vous êtes par contre profondément attachés à la maison, à la zone dans laquelle vous vivez, et peut-être aussi à vos voisins, nous vous proposons chez Homify une alternative efficace. Il suffira en effet de mettre dans les mains d'un professionnel votre projet pour qu’il résolve au mieux vos problèmes, en vous évitant l'ennui de chercher une nouvelle maison qui reflète toutes vos demandes, et en réalisant pour vous la solution de l’habitation qui vous correspond le plus!

Et cela est vraiment le cas de l'appartement que nous allons vous présenter : un projet de l’architecte Alberto Colella.

Jetons un coup d'œil à son intervention!