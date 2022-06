7 idées GÉNIALES pour Maisons à Deux Étages!!

Laissez-nous commencer par l'étage supérieur : des chambres, une ou deux salles de bain et une zone de passage; ici aussi peut exister une zone de télévision ou un espace réunissant toute la famille. Au rez-de-chaussée, la salle de séjour, la salle à manger, la cuisine, une salle de bain auxiliaire et les aires de services. Les relations parmi les espaces sont évidentes, mais chaque famille a ses propres préférences et, pour cette raison, ceci n'est pas une règle universelle.

La cuisine devrait être liée directement avec la salle à manger, avec la terrasse externe et les zones de service de la maison. La salle à manger doit être attenante au salon et ce dernier au hall d'entrée. Le hall, bien qu'il ne doive pas être très grand, devrait être comme le centre de distribution et de circulation par rapport au reste de la maison, en plus d’être un lieu ou l’on se sent bienvenus. Dans cet espace, la décoration est très importante car elle donne la première impression de l'intérieur du bâtiment.