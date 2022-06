Les 5 Chalets en bois les plus Époustouflants !

Cette fois-ci c'est à Chamonix que l'on se dirige pour découvrir cet incroyable chalet en bois et en verre. Auparavant résidence d'été ce chalet en bois n'était pas isolé contre le froid des longs hivers dans la montagne. Rénové par les architectes Chevallier, ce chalet en bois a été rendu habitable grâce aux solutions les plus pertinentes en manière d'isolation. Ce projet présentait des contraintes non négligeables comme sa situation en zone « avalanche ». Aussi pour faire face à ce risque, l’architecte a choisi de construire une toiture-terrasse végétalisée. Une solution rarement mise en oeuvre dans cette vallée alpine. Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur et l’ensemble est particulièrement bien isolé. Clairement d’inspiration scandinave, DAG sait être chaleureux et sans artifice, et va à l’essentiel. Ses grandes ouvertures sur l’extérieur permettent un lien étroit avec son environnement fait de montagnes et de forêts dans lequel il se blottit. L’espace principal fait d’un mono-volume rend DAG facile à vivre, simple et en phase avec l’esprit du lieu.