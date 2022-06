Un Projet d'Extension Absolument FORMIDABLE!!

Pour profiter de la lumière au possible, installer une véranda au premier étage est une solution parfaite et permet de profiter de l'air extérieur. Cette véranda a été fabriquée en bois de deux différentes teintes. Une plus foncée pour les côtés et en haut, qui est en harmonie avec les couleurs des briques de la maison, et du bois clair pour le sol. Comme le premier étage est constitué de la salle de jeu et du salon, c'est un étage qui sera très fréquenté par toute la famille ou les amis en visite. Durant les beaux jours, il suffit de poser des chaises et une table pour organiser des repas ou boire un verre en fin de journée. Pour les amoureux des plantes, c'est aussi un espace que l'on peut décorer avec de la végétation.