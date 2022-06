Vivre dans une Maison CONTENEUR.!!

L'intérieur du conteneur est dominé par le blanc, surtout pour les murs et les plafonds, alors que pour d'autres éléments tels que le sol, des couleurs vives ont été utilisés. La mise en œuvre d'une palette de couleurs claires illumine l'intérieur, au-delà de la fonction esthétique, c'est aussi très pratique, cela rend les espaces immédiatement plus lumineux, et ainsi visuellement plus grande, par ailleurs, cet effet est renforcé par les ouvertures vitrées permettant la diffusion de la lumière naturelle par les autres chambres.