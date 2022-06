10 Façades de Petites Maisons

Quand on parle de l'architecture mexicaine nous imaginons généralement de grandes maisons avec vastes cours, aux toits de tuiles à deux versants, le stuc et des balcons colorés pleins de pots colorés, qui renvoient à l'époque coloniale et ont déménagé à notre époque. Mais la diversité des formes, styles et designs mexicains est infini, dépend de la créativité et l'ingéniosité des architectes, designers, décorateurs, ingénieurs, constructeurs et bien sûr, chaque propriétaire de maison qui souhaitent imprimer sa personnalité.

Un thème récurrent dans l'architecture contemporaine de ce pays est la superficie des terrains, de plus en plus réduite, ont donc été de développer des projets de logement avec un bon nombre de quelques mètres de large, avec le droit exclusif de distribuer les espaces de sorte long et vers le haut, en deux ou plusieurs niveaux. Cela est devenu un défi que les propriétaires et les professionnels ont décidé de relever en construisant quelque chose qui va bien au-delà d'un empilement de boîtes à chaussures, simples et sans personnalité.





Dans ce livre d'idées sont présentées 10 façades de maisons de simplement quelques mètres carrés conçues par des architectes mexicains. Si votre maison a une petite façade et que vous voulez faire un changement, s'il vous plaît, soyez attentif et prenez notes, les experts sont à votre disposition!