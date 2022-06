Cinq centres commerciaux intéressants

La présentation des vêtements et des accessoires mis à part, l’une des choses les plus importantes dans un magasin, c’est l’éclairage. De la lumière indirecte est souvent utilisée dans les centres commerciaux, car elle permet d’être visible et qu’elle est plus chaleureuse que les néons criards. Et il est possible de faire des choses amusantes ! Par exemple, l’éclairage que vous voyez sur les photos possède l’option de changer de couleur en appuyant simplement sur un bouton.