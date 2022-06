7 idées pour un Mini-Bar Fantastique à la Maison!!

Avant de procéder à la lise en place des idées, nous voulons vous rappeler quelque chose: il est important pour le choix du bar, de garder à l'esprit la matière dont il est fait, en particulier sa surface. Cette dernière doit être facile à nettoyer et non humide. Une bonne option sont le carrelage ou le granit, comme pour les surfaces de cuisson. Soit dit en passant, vous pouvez obtenir d'autres des idées ici: Îlot de cuisine: 10 Extraordinaires Aménagements pour tous les Goûts!

Pour avoir un mini-bar à la maison qui soit vraiment bien équipé, il doit aussi avoir certains équipements et objets qui en font un service plus fonctionnel et ne limitent pas l'ambiance de la fête, par exemple, un mini-réfrigérateur, mixeur, de l'eau dans un évier c'est la clé même si l'on a un tout petit bar et qu'on ne peut pas l'inclure alors on s'exécutera de temps en temps à la cuisine…