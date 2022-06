Utiliser le Recyclage dans le Design intérieur!!!

Pouf en pneu recyclé; et l'on a une assise en mousse et ouate qu'accueille l’intérieur du pneu qui est renforcé pour un meilleur confort et maintien. Le pneu est peint et vernis, pour plus de design et pour une personnalisation du pouf, car LE DESIGNER DU RECYCLAGE sépare bien le siège et le tissu, pour la facilité de changement et d'entretien. C’est ainsi plus facile d’avoir un pouf qui correspond avec l’intérieur de l’habitat.