Une Maison FAMILIALE Hors du Commun.!!

Loin des pavillons résidentiels qui se ressemblent tous et s'alignent indifféremment les uns après les autres, dans une lancinante et ennuyeuse monotonie, venez découvrir les Herbiers, une maison individuelle qui a été réalisée par Block Architectes et qui mise sur l'originalité.

De fait, c'est une maison à part que vous allez découvrir. Loin des standards et des architectures toutes faites, qui se ressemblent toutes et qui n'ont rien pour nous surprendre, nous vous invitons à venir jeter un œil dans cette maison singulière et atypique qui en fera certainement rêver plus d'un d'entre vous.