L'INCROYABLE Rénovation d'une Maison Ordinaire!!

Il suffit de voir la façade actuelle, après rénovation, pour mesurer l'ampleur des travaux et des transformations qui ont été effectués. Ici, il ne s'agissait pas simplement de rafraîchir une façade déjà existante, mais bien de transformer cette maison des années 60 afin d'en faire une demeure design qui allie l'ancien et le moderne. Vous trouverez d'ailleurs ici un autre projet qui propose une belle réussite de rénovation dans le même esprit.

Mais en plus d'être au goût du jour et de briller par son look contemporain qui s'inscrit parfaitement dans le cadre plus ancien qui lui sert de décor, cette maison présente désormais l'énorme avantage d'être proche des standards passifs. Elle est ainsi sublimée, mais aussi plus pratique et confortable.