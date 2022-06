Comment Réussir un Entretien Skype?

Nous vivons dans un monde moderne et rien n’est plus vraiment comme cela était. Prenez les entretiens d’embauche par exemple. Alors qu’avant on revêtait nos meilleures tenues, que l’on se rendait nerveusement à ce rendez-vous dans les locaux de l’entreprise pour laquelle on souhaitait travailler, maintenant il est de plus en plus commun de réaliser cet entretien par Skype, depuis chez soi. Merci internet, tu as rendu nos vies un peu plus simples!

Mais ne vous laisser pas tromper par l’apparente informalité d’un entretien Skype qui pourrait vous conduire à une certaine informalité. En effet, même ainsi, à travers un écran d’ordinateur, la façon dont vous vous présentez est toujours de la plus vitale importance ? On a compilé une petite checklist avec tous les éléments pour faire en sorte que vous soyez à votre top lors de cet entretien : aimable, professionnel, mais surtout engagé!