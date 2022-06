Une INCROYABLE Maison avec un Truc en Plus!!

Un des attraits indéniables de cette maison réside dans les espaces intérieurs qu'elle met à votre disposition. Les pièces de vie ont ainsi de grandes hauteurs sous plafond, qui donnent une impression d'ouverture et d'espace très appréciables.

La salle à manger donne par exemple sur une grande baie vitrée d'où on peut admirer la vue sur la vallée et profiter de ce merveilleux cadre naturel, même une fois à l'intérieur. Luminosité et espace sont ainsi deux maîtres mots de ces pièces à vivre au potentiel incroyable.