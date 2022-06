La Reconversion SPECTACULAIRE d'une Ferme!!!

Une palette neutre assure une apparence spacieuse et ouverte. Les intérieurs modernes, comme les chaises en plastique blanches et les plafonniers bas, fournissent une juxtaposition intéressante aux poutres exposés. L'introduction de meubles en bois dans une nuance plus légère ajoute de la profondeur et de la chaleur à la pièce, pour que la zone soit confortable et accueillante tout en étant élégante.