Une Maison à Bas Prix qui a Beaucoup de Style!

Une fois à l'intérieur de la maison, nos yeux se promènent dans un lieu de couleurs, de textures et de formes. Le mobilier est un mélange parfait d'objets de cultures distinctes, en créant un collage d'éléments qui ressortent grâce au blanc des murs. La salle est l'espace principal qui reçoit les invités. La décoration de cet espace joue avec divers matériaux et textures, et la table basse est une composition de formes géométriques faites de verre, de bois et d'acier. Le canapé est revêtu d’imprimés divers et colorés qui complètent les tons chauds du tapis et de toute la pièce. Le sol est fait des briques tramées, en ajoutant une autre couleur neutre qui complète le blanc des murs et la couleur noire du plafond.