Moderne et Enchanteresse: une Maison à Visiter ABSOLUMENT.!!

L'une des caractéristiques de l'espace central est la grande hauteur de ses plafonds. Dans l'image nous voyons comment le salon bénéficie de cette hauteur très agréable et lumineuse. De cette façon l’espace de la cuisine et de la salle à manger est délimité sans avoir besoin de murs. La différence de hauteur et la disposition des meubles réussissent à définir un coin salon avec une certaine confidentialité. La création d’une marche encadre et sépare aussi le salon de la cuisine – salle à manger.