GUIDE: Meubler son Appartement pour les NULS.!!

En réalité il ne devrait pas y avoir besoin de quelque guide que ce soit: meubler son propre espace de vie devrait être une activité personnelle pour chaque de nous, chacun possédant son propre style et le mettant en pratique de la meilleure manière possible. Cependant la possibilité de bénéficier d'un regard extérieur peut toujours être utile à tous, même à un professionnel du métier. Un regard extérieur est un peu comme un miroir dans lequel vous pouvez vérifier l'état de votre décoration et décider si vous voulez la modifier en conséquence ou si elle vous satisfait complètement.

Un guide est avant tout donc une lettre ouverte et elle doit donc induire des lectures multiples, pas excessivement contraignantes et largement interprétables en relation avec nos sensibilités personnelles. Dans ce sens nous pouvons considérer ce guide un peu comme un texte littéraire c'est-à-dire qui alterne les styles de plusieurs écrivains en composant un récit uni. La maison est en effet un espace multiple d'expériences et lui composer une optique plurielle ne peut que développer ses potentialités et la capacité d'interpréter la complexité de la vie contemporaine. Nous vous rassurons tout de suite : vous ne vous sentirez pas accablé par un devoir difficile: meubler sa maison est aussi et avant tout un geste simple, qui doit être mené de manière naturelle et instinctive. Finalement il faudra garder en tête que, comme un paysage naturel, la maison est un endroit en devenir et chaque décision pourra être changée dans le temps pour s'adapter et interpréter les exigences de demain. Ce guide s’ouvre donc aux meubles contemporains, dans l'espoir que les conseils qu'il contient puissent inspirer au moins un peu les habitants du futur !