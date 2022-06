6 Chaises qui MÉTAMORPHOSENT votre Intérieur!

Retour sur une création de Le Corbusier, avec cette chaise longue aussi connue sous le nom du modèle LC4. Aussi créée en 1928 par Charlotte Perriand, Le Corbusier et Pierre Jeanneret, cette chaise luxueuse est tout aussi intéressante. Elle a aussi été rééditée par la maison italienne Cassina pour faire aujourd’hui partie intégrante des salons les plus modernes. Principalement faite d’acier, elle comporte une structure à quatre pieds sur laquelle repose une deuxième armature courbée faite de tubes d’acier, pour enfin accueillir un dessus en trois parties : dossier, assise et repose-pied, ce qui suit parfaitement les lignes du corps.

Tous ces meubles qui ont fait l'histoire du design prennent aujourd'hui place dans les maisons les plus modernes. Intemporels, ils représentent, certes, un investissement important, mais à eux seuls, ils peuvent définir votre décor et rendre votre intérieur infiniment plus classe ! Par ailleurs, il existe beaucoup de meubles plus abordables inspirés par ceux-ci. Visitez notre section ’Chaises et Poufs Modernes’ pour le salon !

