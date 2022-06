Le parfait canapé pour faire la sieste

S’il y a bien un moment de la journée que l’on envie aux enfants, c’est l’heure de la sieste. Pouvoir se reposer une petite demi-heure après le déjeuner, quand on sent une baisse d’attention et de productivité, ça fait quand même du bien. Certains pays du Sud de l’Europe sont bien connus pour leur siesta, mais en France, cette pratique n’est guère répandue. Et si nous réhabilitions cette tradition ? Première chose à faire, trouver le parfait endroit pour faire la sieste. Un lit ou même un bureau peuvent faire l’affaire, mais l’endroit traditionnel par excellence reste le canapé. Que votre sieste soit longue ou courte, en solitaire ou à plusieurs, voici sept propositions de canapés sur lesquels il fait bon se reposer !