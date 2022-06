5 pays, 5 chalets au charme atypique

Ce chalet madrilène est doté d'un charme rustique. L'usage de matériau comme la pierre et le bois font que ce chalet a vraiment quelque chose de spécial. De plus, sa toiture originale, allant jusqu'au sol, accentue l'authenticité de ce chalet, au sein de cet environnement rural et montagneux. La vue sur les montagnes de cette maison de campagne est, en effet, imprenable !

Ce mélange de bois et de verre, pour la façade, est juste magnifique. On souhaite en voir plus !