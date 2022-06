10 Conseils pour un Sommeil REPOSANT!!

Que veut dire un sommeil sain? Un sommeil sain commence par une bonne hygiène de vie et un rythme régulier. C'est toute un exercice que d'arriver à un résultat probant, surtout si vous avez le sommeil agité ou souffrez d'insomnie. Nous vous aidons ici en vous proposant de régler des choses simples et pratiques de la vie de tous les jours. Pensez à tout ce qui peut avoir un impact sur votre façon de dormir, comme votre lit, le matelas, vos draps ou encore comment est agencée votre chambre à coucher. En installant une routine, vous retrouverez du plaisir à aller vous coucher et ne traînerez plus les pieds. Organisez votre semaine et n'hésitez pas à tenir un journal du sommeil où vous noterez tout ce qui s'est passé durant la journée et qui a pu altérer votre nuit. Petit à petit, vous verrez que vous pouvez changer ce qui ne va pas et vous sentirez plus positif, plus énergique et moins irritable!