Quel lavabo pour votre salle de bain?

Prenez une vasque de salle de bain simple mais qui fait son effet, entourez-la de tableau et mosaïque et vous avez le recette d'une salle de bain élégante et contemporaine! Le style de cette salle de bain est originale et naturel, parfait pour apaiser même les plus grognons des travailleurs le matin ! Ce design en mosaïque est signé Chrystelle Jahan de chez Mosa de Luna, un atelier spécialisé en art décoratif.