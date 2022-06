Les 7 Secrets d'une Terrasse Fabuleuse!!

Construire une bonne terrasse, c’est d’abord trouver le meilleur endroit pour l’installer et donc déterminer ce qui compte le plus pour vous : vous abriter du vent ou des regards indiscrets? Trouver également un abri en cas de grosses chaleurs ? Profiter de la rivière qui se trouve en contre-bas de votre maison? Faciliter les déplacements entre intérieur et extérieur pour les repas pris dehors?

En fonction de vos objectifs et de votre maison, déterminez ainsi l’endroit idéal pour votre terrasse. En général, pour plus d’intimité, on installe la terrasse à l’arrière de la maison, à la condition de ne pas se trouver trop à l’ombre et l’on essaie de la faire communiquer aisément avec la cuisine ou avec le séjour. Dans tous les cas, veillez à avoir suffisamment de place pour installer le mobilier dont vous aurez besoin.