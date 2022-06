La Maison Familiale qui est la Coqueluche de la Rue!!

Du local au global, homify 360 ° vous propose des créations architecturales les plus remarquables et l'envie le souffle. L'inspiration d'aujourd'hui nous vient du Mexique, où les architectes professionnels ZE ont conçu une résidence moderne en forme de U qui se concentre sur l'intégration de la vie élégante dans tous les espaces.

Le rez-de-chaussée de cette demeure magnifique est livré avec un hall d'accueil, une haute de deux étages salon, bureau, cuisine, salle de télévision et un atelier de menuiserie. Marcher jusqu'à l'escalier de luxe de trouver trois chambres, salles de bains, vestiaires, ainsi que les zones de blanchisserie et de services. Pour plaire aux propriétaires avec une atmosphère chaleureuse et design simpliste, ZE a opté pour un design linéaire clair qui fait ressortir de fortes formes géométriques. Ceux-ci sont définis par la sélection suprême de différents matériaux et textures comme le bois (pour les planchers et les plafonds), travertin et St. Thomas marbre. Ajoutez à cela des écrans d'aluminium dans certains des façades de filtrer la lumière dans les espaces intérieurs modernes, et nous avons un villa de rêve inspirant pour appeler à la maison.