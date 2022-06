Une Maison en 5 Jours? C'est POSSIBLE.!!

La texture et la couleur du bouleau se combinent à la perfection avec le ton sombre du sol, et crée un ensemble élégant avec le sofa et le tapis duveteux où vous aurez sûrement plaisir à mettre les pieds. Nous avons ici affaire à une pièce minimaliste où on peut apprécier la vue merveilleuse, offerte par la grande baie vitrée. La fenêtre occupe la hauteur et la largeur du mur, ce qui assure une entrée généreuse de lumière naturelle à l'intérieur. La décoration minimaliste, l'abondance de lumière naturelle et l'utilisation de matériaux font de cet espace une pièce qui semble plus large et spacieuse.