10 Meubles de Salon qui ne Passent Pas Inaperçus !

On adore le mélange des styles entre la modernité du salon et les meubles anciens ! En effet, l'intérieur de cette maison est moderne mais les meubles du salon viennent contraster le tout ! Le meuble de télévision est en vieux bois et possède des cases de rangements. Aussi, le table du salon est de style rustique. 4 tiroirs colorés permettent de ranger des petits bibelots qui pourraient s'aventurer à traîner ici et là ! Vous pouvez piochez cette idée pour chez vous et n'ayez pas peur de mélanger différents styles, bien au contraire !