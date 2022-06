Une Maison Familiale qui cache un Drôle de Mystère.!!

Le toit plat de l'habitation offre sous ses corniches un abri idéal contre le soleil, sous lesquelles ont été aménagées de grandes terrasses afin de pouvoir recevoir les amis, leur enfants, et leurs petits-enfants!

Pensée afin de recevoir, la maison se devait de proposer des espaces pour accueillir les invités et les jeux des plus jeunes tout en profitant de la nature. Le minimalisme est toujours de mise ici, créant une sensation générale apaisante et harmonieuse, dans laquelle on devinerait presque une inspiration zen ou japonisante.

Nous pouvons voir en arrière-plan l'aile Est de la maison accueillant la chambre, la salle de bains ainsi que le dressing des propriétaires en toute intimité.