10 Trucs pour rendre sa Cuisine Originale..!

Vous assistez ici à une transformation totale d’un moulin à eau du 19ème siècle en Gite familial contemporain. Réorganisation de l’espace par un jeu de mobilier sur-mesure respectant le caractère atypique du lieu et ses contraintes. Le but était de faire évoluer ce gîte collectif rustique en un gîte familial contemporain 4 étoiles de 15 couchages.

La restructuration de l’espace, le choix des matériaux et des coloris ont apportés de la modernité, de la luminosité et du confort tout en conservant les traces industrielles et l’univers atypique du lieu. Le cuisine est très originale grâce à la table plus atypique que jamais ainsi que toutes les couleurs des chaises design à souhait ! La pièce maîtresse de cet agencement est une table suspendue métallique de 4 mètres de long. Sa particularité réside dans le fait qu’elle soit coulissante. Ceci permet de la déplacer et ainsi de libérer l’espace au sol pour des fêtes par exemple. Des prises de courant et des suspensions sont intégrées à cette table pour encore plus de practicité !