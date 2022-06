L'INCROYABLE Transformation d'une Maison des Années 30.!!

Et puis c'est une salle de bain rustique chic que nous découvrons. Confortable et originale, cette petite pièce jouit de tout ce dont on peut rêver pour se délasser dans un bon bain chaud, se pomponner le matin et s'apprêter avant un événement particulier. Bref, rien ne sert de jouer l'excès et les fioritures quand la simplicité est plus payante?