C’est l’été : bonnes idées pour les journées chaudes

Dans notre jardin, on fait quasiment tout : on mange, on boit des apéros, on fait la fête, on lit, on fait la sieste, on se relaxe. Pourquoi pas ajouter à la liste “prendre une douche” ? Pour vous rafraîchir un peu durant les chaudes journées d’été, vous n’avez pas forcément besoin d’une douche design comme celle-ci, une version DIY petit budget, comme un tuyau d’arrosage placé artistiquement, peut faire l’affaire. Cependant, on devra reconnaître que cette version est vraiment impressionnante, à la fois originale et élégante.