Une Maison Discrète mais COSTAUD.!!

Le deuxième étage de la partie résidentielle est l'espace d'un étage avec une différence de hauteur. Il est un espace de détente agréable sensation que la lumière de la grande ouverture débordant. Alors que l'espace qui peut être dépensé dans une variété d'angles et de perspectives dans un espace unique est partagée utilisation de la famille est l'espace, il est possible d'assurer la localisation respectifs. Comme les escaliers ou dans la partition, des étagères ouvertes juste le magasin intérieur lui-même. Vous pouvez profiter de l'établissement tout en montrant. Utilisant la différence de hauteur table à manger et un bureau de travail peut être fréquemment utilisé. Des travaux sont également susceptibles de Hakadori fonctionne également et prévoit de jouer.