Une Maison Totalement ATYPIQUE.!!

Nous voici dans le séjour de la péniche, dont la décoration vient brouiller les codes: on pourrait sans problème s'imaginer dans un maison ancrée solidement sur la terre ferme. Les grands fenestrages de style industriel viennent donner une allure de loft à cet intérieur, qui consiste en une série d'espace ouverts dégagés et lumineux qui permettent de tirer le meilleur parti possible de l'espace limité.

Les meubles sont choisis dans un style contemporain et minimaliste, mais associés à des éléments de bois et de cuir patiné qui viennent nous rappeler l'histoire du lieu. Un contraste du plus bel effet!