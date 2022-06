Une Maison Modernisée pour toute la FAMILLE.!!

Très conviviale, la cuisine à la vue donnant sur l'espace de vie est agencée comme un petit cube plein d'astuce et de ressources: son agencement original permet de circuler librement et vient en faire un élément central de cette maison familiale. Le choix de céramiques et d'accessoires aux formes simples et aux couleurs vives en font un espace qui respire la joie de vivre.

Sa décoration d'inspiration scandinave joue sur des teintes claires et organiques complétés d'accents de couleurs saturées.