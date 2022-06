Décorer dans le Style Wabi-Sabi: le Charme de l'Usure.!!

Le Wabi-Sabi bannit le propre et le lisse au profit de l'ancien et de l'usé: la véritable beauté du monde et des objets est révélée dans leur ancienneté, leur vécu et leur altération. Tout superflu est laissé de côté pour se concentrer sur l'essence des choses, et les teintes organiques sont privilégiées.

Une décoration Wabi-Sabi n'est pas seulement un choix visuel: elle est censée amener à une réflexion sur l'impermanence des choses et contribuer à notre paix spirituelle, dans la plus pure tradition taoïste.